Yunanistan'da üç genç kızın boğazı kesildi

Didimotihos’un Prangio bölgesinde tarlasını sürmek üzere yola çıkan bir çiftçi, bugün öğleden sonra sazlıkların arasında korkunç manzarayla karşılaşınca hemen polise haber verdi.

Adli tıp uzmanının yaptığı ilk açıklamaya göre, ikisi 15 ve 18 yaşları arasında olan, sığınmacı ya da yasa dışı göçmen oldukları sanılan üç kız, yaklaşık 24 saat önce öldürüldü. Cesetler, otopsi için Aleksandrupoli Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.