Yunanistan'da tek motorlu uçağın düşmesi Patras Körfezi'nde çarşamba günü düşen uçağın pilotu ölü bulundu

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan'ın Patras Körfezi'nde çarşamba günü düşen tek motorlu küçük uçağın pilotunun cesedine ulaşıldı. Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Patras'tan Mesologgi'ye giderken Antirio yakınlarında düşen uçağın 50 metre derinlikte bulunan enkazında, 47 yaşındaki pilotun cesedine ulaşıldığını duyurdu. Haberde cesedin Patras Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtildi. İçinde bir kişinin bulunduğu tek motorlu küçük uçak, çarşamba günü Patras Hava Alanı'ndan havalandıktan sonra Antirio yakınlarında denize düşmüştü. Vatandaşların uçağın düştüğü yeri bildirmeleri üzerine, özel su altı kurtarma ekiplerince bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

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