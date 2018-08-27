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Yunanistan'da skandallar bitmiyor! İki darbeciyi koruma altına aldılar

Yunanistan'a kaçan iki darbeci eski SAT komandosunun, serbest kalma hakkına sahip olmalarının ardından talepleri üzerine koruma altına alındıkları bildirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:45
Yunanistan'da skandallar bitmiyor! İki darbeciyi koruma altına aldılar

Yunanistan Polis Sözcüsü Theodoros Hronopoulos,  yaptığı açıklamada, iki firari eski SAT komandosu Halit Çetin ve Fatih Arık'ın, 18 aylık gözaltı sürelerinin geçen hafta sona erdiğini söyledi.

GİZLİ BİR YERE SEVK EDİLDİLER

İki darbecinin korunma talep ettiğini belirten Hronopoulos, tutuldukları göçmen kampından çıkarılan Çetin ve Arık'ın gizli bir yere sevk edildiklerini dile getirdi.

Hronopoulos, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Çetin ve Arık, 2017 yılının şubat ayında yasa dışı yollardan  Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulunmuştu.

İki darbeciyi temsil ettiğini belirten avukat Stavroula Tomara, bugün  Yunan basınına yaptığı açıklamada, Çetin ve Arık'a 20 Ağustos'tan bu yana  ulaşamadığını belirterek, Türkiye'ye iade edilmiş olabileceklerini öne sürmüştü.

Yunan kanunlarına göre, iltica süreci devam eden kişi, azami 18 ay  gözaltında tutulabiliyor.

Yunan yargısı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından  askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini  reddetmişti. Yunan Danıştayı da darbecilere sığınma hakkı verilmesi yönünde karar almıştı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:45
  1. Yunanistan
  2. skandal karar
  3. darbeci

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