Yunanistan'da skandallar bitmiyor! İki darbeciyi koruma altına aldılar

Yunanistan Polis Sözcüsü Theodoros Hronopoulos, yaptığı açıklamada, iki firari eski SAT komandosu Halit Çetin ve Fatih Arık'ın, 18 aylık gözaltı sürelerinin geçen hafta sona erdiğini söyledi.

GİZLİ BİR YERE SEVK EDİLDİLER

İki darbecinin korunma talep ettiğini belirten Hronopoulos, tutuldukları göçmen kampından çıkarılan Çetin ve Arık'ın gizli bir yere sevk edildiklerini dile getirdi.

Hronopoulos, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiğini kaydetti.

Çetin ve Arık, 2017 yılının şubat ayında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulunmuştu.

İki darbeciyi temsil ettiğini belirten avukat Stavroula Tomara, bugün Yunan basınına yaptığı açıklamada, Çetin ve Arık'a 20 Ağustos'tan bu yana ulaşamadığını belirterek, Türkiye'ye iade edilmiş olabileceklerini öne sürmüştü.

Yunan kanunlarına göre, iltica süreci devam eden kişi, azami 18 ay gözaltında tutulabiliyor.

Yunan yargısı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hemen ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Yunan Danıştayı da darbecilere sığınma hakkı verilmesi yönünde karar almıştı.