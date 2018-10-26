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Yunanistan'da şiddetli deprem... Çok sayıda ülkede hissedildi

Yunanistan'da saat (TSİ) 01.54'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremde hasar ve can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yok. Depremin merkez üssünün Atina'nın 250 kilometre batısındaki İyon Denizi olduğu bildirildi. Deprem İtalya, Arnavutluk, Malta ve Libya'dan da hissedilirken, depremin hemen ardından 5.6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

26 Ekim 2018 Cuma 06:23
Yunanistan'da şiddetli deprem... Çok sayıda ülkede hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Zakinthos Adası'nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Başkent Atina'da da hissedilen depremin, Malta ve Arnavutluk'ta da etkili olduğu belirtildi.

5.6 büyüklüğünde 2. deprem

Öte yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Yunan basını, ilk belirlemelere göre depremin bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde hasarlara neden olduğunu yazdı.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin İtalya ile Yunanistan arasındaki İyon Denizi'nde TSİ 01.54'te yaşandığı aktarıldı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 06:23
  1. deprem
  2. yunanistan
  3. atina

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