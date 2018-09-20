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Yunanistan'da şaşırtan görüntü!

Aitoliko şehrindeki insanlar bu sabah uyandıklarında şok yaşadılar.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:42
Yunanistan'da şaşırtan görüntü!

Aitoliko şehrinde yaşayan insanlar, sıra dışı örümcek ağını görünce haklı olarak ürktüler. Ağaçlar, çalılar, yol kenarındaki tabelalar… Sanki milyonlarca küçük örümcek aynı anda organize bir şekilde hareket etmiş gibiydi.

Yerel gazetelere göre bu örümcek ağı sadece bir gecede, yani saatler içerisinde ortaya çıktı. Toplam uzunluğunun 300 metreye yakın olduğu söylenen bölgedeki ağ, çok çok nadir görülen bir olay olarak açıklanıyor.

Uzun çeneli dokumacı bir örümcek türü olarak bilinen Tetragnatha örümceklerinin eseri olduğu kaydedilen sıra dışı ağ, insanları korkutsa da tehlike arz etmiyor. Uzmanlar, örümceklerin insanlara zarar vermeyen bir canlı türü olduklarını söylüyorlar.

Örümcek ağının ortaya çıkışı ile birlikte bölgedeki yüksek sıcaklıklar ve sivrisinek sayısındaki anormal artış da dikkatleri çekiyor. Ayrıca yükselen nemle birlikte söz konusu örümcek türü, daha fazla çalışmak için gereken tüm şatlara sahip oluyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:42
  1. yunanistan
  2. atina
  3. örümcek ağı

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