0553 313 94 23

Yunanistan'da polis kurşunuyla ölümü protesto gösterisi

Başkent Atina'da, 2008 yılında polis kurşunu ile yaşamını yitiren 16 yaşındaki öğrenci Grigoropulos'un ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı- Atina ve Selanik'teki olaylarda gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklanırken, Selanik'te metro inşaatında yangın çıktı

07 Aralık 2018 Cuma 00:09
Yunanistan'da polis kurşunuyla ölümü protesto gösterisi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin 10. yılı nedeniyle düzenlenen protestolarda, polis ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 37 kişiden 1'i tutuklandı.

Bazı öğrenci dernekleri ve sol grupların çağrısıyla yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşün ardından yüzleri maskeli grupların taş, havai fişek ve molotofkokteyli atması üzerine, polis, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.

Yunan polisinden alınan bilgiye göre, başkentte şimdiye kadar 30 kişi gözaltına alındı.

- Bir dairede yangın çıktı, araçlar yandı

Eksarhia semtindeki sokakları çöp tenekelerini yakıp barikatlar kurarak kapatan göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olaylarda çok sayıda binada hasar oluşurken bir apartman dairesinde yangın çıktı. Çevredeki bazı araçlar da yandı.

Atina'da öğleden bu yana aralıklarla düzenlenen gösterilere karşı alınan olağanüstü güvenlik önlemleri kapsamında polis helikopterleri ve insansız hava araçları gün boyunca gözetleme yaptı.

Yaklaşık 2 bin 500 polisin görev yaptığı gösteriler nedeniyle kent merkezindeki yollar saatlerce kapalı kaldı.

- Selanik'teki metro şantiyesinde yangın

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te de göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı

Öte yandan, olaylar sırasında metro şantiyesinde yangın çıktı. İnşaat alanına gönderilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Aleksandros Grigoropulos isimli öğrenci, 6 Aralık 2008'de iki polis memurunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da alevlenen isyanlar iki hafta sürmüş, kentte hayatı felce uğratmıştı.

Grigoropulos'a kasıtlı olarak ateş ettiği belirlenen polislerden biri müebbet, diğeri de 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:09
  1. Aleksandros Grigoropoulos
  2. Gösteri
  3. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York borsası karışık seyretti
    1. New York borsası karışık seyretti
    2. Amerikalı senatörlerin Kaşıkçı tepkisi..
    3. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,..
    4. Kanada Başbakanı Trudeau'dan Huawei..
    5. Pilavınızın dibi tuttuysa... Sakın..
    6. Göz kapağı iltihabına (Blefarit) dikkat!
    7. Unun böceklenmesi nasıl önlenir?
    8. Fransa'yı 89 bin polis, Paris'i zırhlı..
    9. Fransa Başbakanı Philippe, zam..
    10. Yunanistan'da polis kurşunuyla ölümü..
    11. Reçel yaparken bunlara dikkat!
    12. Assange'ın avukatından Ekvador Devlet..
    13. Kendinizi suçlamayın!
    14. Hangi benler kanser riski taşıyor?
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Abdulkadir Selvi canlı yayında..
    17. Ayak kokusuna ne iyi gelir?
    18. Bebekleri isilikten korumak için..
    19. Kabak çiçeği dolması
    20. Dominik Cumhuriyeti'nde plastik..
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı