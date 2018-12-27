Yunanistan'da patlama: 1 yaralı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da kilise önünde bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir kişi yaralandı.

Yunan Emniyetinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan Agios Dionisios Kilisesi'nin önünde şüpheli metal bir kutu bulundu.

Kilisenin zangocu durumu polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken patlayıcı maddenin infilak ettiği, bir polisin yaralandığı belirtildi.

Bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet birimleri inceleme başlattı.



