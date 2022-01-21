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Korona Virüs "Yunanistan'da Omicron alt varyantı tespit edildi"
Korona Virüs

"Yunanistan'da Omicron alt varyantı tespit edildi"

Yunanistan'da Omicron'un alt versiyonunun tespit edildiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 16:09:00 -
"Yunanistan'da Omicron alt varyantı tespit edildi"

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na giriş yapan iki kişiden alınan örnekler incelemeye alındığında, Omicron varyantının bir alt versiyonu tespit edildi.

Uzmanlar, yeni versiyonun, Omicron'un ilk versiyonuyla aynı teknik kullanılarak tespit edilemediğine dikkati çekti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 1 milyon 740 binin üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.​​​​​​​

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