0553 313 94 23

Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

11 Ocak 2019 Cuma 17:44
Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da sözleşmeli öğretmenlerin düzenlediği protesto gösterisinde, bazı gruplar ile polis arasında arbede yaşandı.

Çeşitli sendikaların çağrısıyla, kent merkezindeki Sintagma Meydanı'na yürüyen çoğunluğunu sözleşmeli öğretmenlerin oluşturduğu yüzlerce gösterici, öğretmenlerin atanma kriterlerini değiştiren yasa tasarısını protesto etti.

Başbakan Aleksis Çipras ve Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu ile görüşme talep eden göstericiler, önce Meclis binasına daha sonra da Başbakanlık binasının bulunduğu caddeye girmek istedi.

Polis engeliyle karşılaşan göstericilerden bazıları, caddeyi kapatan polis otobüslerini devirmek istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise arbedede iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:44
  1. Gösteri
  2. polis
  3. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap etti: Bütün dünya liderliğinizle güç bulacak
    1. Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    2. Erdoğan'dan MHP'ye jest! İki ilçe..
    3. Nefes kesen anlar! Tüm bu hazırlığın..
    4. Cumhur İttifakı'nda önemli gelişme!..
    5. Erdoğan'ın talimatının ardından..
    6. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    7. Çaykur Rizespor'da transfer
    8. Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman
    9. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Chosn..
    10. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı..
    11. İBB etkinlik takviminde bu ay neler..
    12. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    13. Gaziantep'te tutkal imalathanesinde..
    14. New York borsası düşüşle açıldı
    15. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    16. AK Parti Trabzon'da ilçe belediye..
    17. İdlib'i karıştıran ses kaydı:..
    18. Toyota Camry D segmentinde liderliği..
    19. AK Parti Trabzon Belediye Başkan..
    20. Türk heyeti ABD'ye gidiyor
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir