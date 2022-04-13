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Korona Virüs Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor
Korona Virüs

Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerini gevşetme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 13:50:00 -
Yunanistan'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, kapalı mekanlarla kafe, lokantalarda uygulanan ve "COVID pass" olarak bilinen aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini belirtti.

Öğrenciler için geçerli haftada bir kez Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını ifade eden Plevris, dini etkinliklerde tedbirler çerçevesinde uygulanan tüm kısıtlamaların sona erdirileceğini kaydetti.

Doluluk oranlarında geçerli olan kısıtlamaların 31 Mayıs'tan itibaren iptal edileceğini aktaran Plevris, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun da 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

Tüm tedbirler, 1 Eylül'den itibaren tekrar değerlendirilecek.

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