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Komşu Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Karditsa kenti yakınlarında 5,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

31 Ağustos 2018 Cuma 11:56
Komşu Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Karditsa kenti yakınlarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 

Atina Yerbilimleri Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Atina'nın 230 kilometre kuzeybatısında bulunan Plastira Gölü olan 5,0 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi. 

Yunan basınına göre, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar gerçekleşmedi. Depremin hissedildiği Karditsa ve Trikala kentlerinde ise kısa süreli panik yaşandığı belirtildi. 

Bazı köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldiği ifade edildi. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:56
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