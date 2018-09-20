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Yunanistan'da korku filmi gibi olay! Tüm sahil örümcek ağlarıyla kaplandı

Yunanistan'ın Aitoliko kasabasında meydana gelen olay bölge halkında korkuya yol açtı. Uzmanlar çiftleşmek için sahile gelen örümceklerin bir süre sonra öleceğini söylüyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:43
Yunanistan'da korku filmi gibi olay! Tüm sahil örümcek ağlarıyla kaplandı

Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabasında, 300 metre uzunluğunda bir örümcek ağı bulundu.

Uzmanlar, halk arasında korku yaratan ağın mevsimsel bir olgu olduğunu ve Tetragnatha türü örümceklerin çiftleşme dönemlerinde bu kadar büyük ağlar örebildiğini söylüyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sivrisinek nüfusunun büyümesinin örümceklerin sayısının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

"ÖRÜMCEKLER PARTİ YAPIYOR"

Trakya Democritus Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Maria Chatzaki, yüksek sıcaklıklar, nem ve yiyecek bolluğunun bu tür örümcek türlerinin çoğalması için ideal bir ortam oluşturduğunu belirterek "Örümcekler, şimdi bunun tadını çıkarıyor. Bir tür parti yapıyorlar. Çiftleşip çoğalıyorlar ve yeni bir nesil yaratıyorlar. Partilerini bitirdikten sonra ölecekler" dedi.

Chatzaki, bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığını ve bölgenin bitki örtüsüne de zarar vermeyeceklerini söyledi.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:43
  1. Yunanistan
  2. Aitoliko kasabası
  3. Örümcek istilası
  4. sahil örümcek ağlarıyla doldu

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