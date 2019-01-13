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Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

Yunanistan Savunma Bakanı ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos:- "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor"

13 Ocak 2019 Pazar 12:38
Yunanistan'da koalisyon hükümeti sona eriyor

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.

Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim. Hükümette kalamayız." dedi.

Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.



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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:38
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