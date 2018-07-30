Yunanistan'da halk hükümete tepkili!

Yunanistan'da en az 91 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor. Atina yakınlarında çıkan yangında evlerini kaybedenlere göre hasarın bu boyuta ulaşmasından hükümetin sorumluluğu bulunuyor. Ancak hükümet kundaklama emarelerine dikkat çekiyor ve sahil kesimlerinde tehlikeli bölgelere kaçak inşa edilen binaların durumu daha da zorlaştırdığını kaydediyor.

Yangınların ortaya çıkmasından sonra hükümetin herhangi bir uyarıda bulunmadığını ve evlerinin zarar gördüğü belirten Thanassis Kougias, "Kimse halkı evlerini terk etmesi için uyarma zahmetinde bulunmadı. Başlangıçlarda uzaktaki yangınları görebiliyorduk. Yangınlar beş dakikada evlerimize kadar ulaştı ve kimse bize tehlikede olduğumuzu söylemedi. Biz şanslıydık, şanslı olmayanlar çoğunluktaydı." diye konuştu.

Yunanistan'da 2007 yılından beri yaşanan bu en büyük yangın felaketinde hayatını kaybeden 91 kişinin yanı sıra 180'den fazla kişi yaralanmıştı. 2007'deki yangında 77 kişi yaşamını yitirmişti.