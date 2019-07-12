0553 313 94 23

Yunanistan’da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın neden olduğu tahribatın boyutu görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:34
Yunanistan’da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın neden olduğu tahribatın boyutu görüntülendi. Şiddetli fırtına, Yunanistan’da büyük maddi hasara yol açtı, 7 turistin de ölümüne neden oldu.


Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde dün akşam etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 7 turistin hayatını kaybettiği, 120’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağmur, dolu ve fırtına felakete yol açtı. Geride büyük maddi hasar bırakan fırtına nedeniyle Selanik’in güneyindeki bölgede 7 turist hayatını kaybetti. Bölgede hortum da meydana geldiği belirtilirken, şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, yıldırım çarptı, elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an Kursu açıldı
    1. Tatvan Sakine Kalyoncu Kız Kur’an..
    2. Kütahya’ya 646 kamu yatırımı projesi
    3. ADÜ emekliye ayrılan personellerini..
    4. Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli..
    5. “POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da..
    6. Dünyanın en zengini, cennet koyları..
    7. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    8. Srebrenitsa Buca’da unutulmadı
    9. Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş..
    10. Salihli’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    11. İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız..
    12. TSKB’de iki yeni atama
    13. Kızının vatana sahip çıkmasının..
    14. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    15. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    16. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    17. İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi..
    18. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    19. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    20. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    21. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    22. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    23. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    24. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    25. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    26. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    28. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    29. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    30. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!