Yunanistan’da fırtınanın sebep olduğu tahribat görüntülendi

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın neden olduğu tahribatın boyutu görüntülendi. Şiddetli fırtına, Yunanistan’da büyük maddi hasara yol açtı, 7 turistin de ölümüne neden oldu.

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde dün akşam etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 7 turistin hayatını kaybettiği, 120’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Şiddetli yağmur, dolu ve fırtına felakete yol açtı. Geride büyük maddi hasar bırakan fırtına nedeniyle Selanik’in güneyindeki bölgede 7 turist hayatını kaybetti. Bölgede hortum da meydana geldiği belirtilirken, şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, yıldırım çarptı, elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.