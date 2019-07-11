0553 313 94 23

Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde sağanak ve fırtına nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti- Bölgede olağanüstü hal ilan edildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:26
Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü

ATİNA (AA) - Yunanistan'da sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle 6 turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyini vuran ve özellikle turizm bölgesi Halkidiki'de etkili olan fırtına, can ve mal kayıplarına neden oldu.

Selanik yakınları çevresinde yaşanan fırtınada ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya'dan gelen turistler olduğu belirtildi.

Öte yandan, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

Yeni Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, "Bölgede sel değil ağaçları deviren şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. İnsanların ölümüne bu neden oldu." dedi.

Yunan basınına göre, Romanyalı 8 yaşındaki bir çocuk ve annesi bulundukları restoranın tavanının çökmesi ile hayatını kaybetti.

Öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Çekya vatandaşı ailenin iki üyesi ise karavanın rüzgar nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:26
  1. fırtına
  2. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM'de 3 trafik kazası!
    1. TEM'de 3 trafik kazası!
    2. EPDK 11 şirkete lisans verdi
    3. Çorum’da haşhaş hasadı başladı
    4. Dorukhan‘a 65 milyon TL!
    5. Ayvalık’ta hortum yıktı geçti
    6. Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri..
    7. Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü
    8. İzmir'de PKK/KCK’ya büyük darbe!
    9. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    10. Yarım asırdır ‘kuşgözü’ tamiratı..
    11. Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış
    12. 11.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Kavak budarken akıma kapılan şahıs öldü
    14. İstanbul güne yağışla başladı
    15. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi..
    16. Yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1..
    17. Çanakkale'de kuvvetli sağanak
    18. İzmir'de PKK/KCK operasyonu
    19. Akdeniz hazımsızlığı sürüyor! Yaptırım..
    20. Dalamandaki yangında helikopterler..
    21. CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş..
    22. Ülkü Ocakları’ndan sokak hayvanları..
    23. Avustralya’da katamaran alabora oldu:..
    24. TSK’dan önemli uyarı! ‘Dikkatli olun,..
    25. Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı..
    26. Türkiye düğmeye basıyor... Tüm izinler..
    27. YSK seçim sonuçları Resmi Gazete’de
    28. Muğla'daki orman yangınına havadan..
    29. Kolombiya’da taksicilerden Uber..
    30. Organik diye satılan ürünlere dikkat!..
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü isim belli oldu
    Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü isim belli oldu

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!