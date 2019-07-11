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Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
Yunanistan’da fırtına: 6 turist öldü, 30 yaralı

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 6 turist hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.


Yunanistan’ın kuzeyindeki Halkidiki bölgesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına felakete yol açtı. Selanik’in güneyindeki bölgede 6 turistin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgede hortumun da meydana geldiği belirtilirken, şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı, yıldırım çarptı, elektrik direkleri yollara düştü. Evlerde ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.


Bölgedeki tüm polis, itfaiye ve sağlık ekipleri alarm durumunda ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
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