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Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD Büyükelçiliğine kaçak giriş

Yunanistan'da FETÖ bağlantılı Türk vatandaşı, iltica talebinin reddedilmesini protesto etmek için ABD'nin Atina Büyükelçiliğine demir parmaklıkları aşarak girdi

12 Mart 2019 Salı 15:07
Yunanistan'da FETÖ üyesinden ABD Büyükelçiliğine kaçak giriş

ATİNA (AA) - Yunanistan'a firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı bir kişinin, ABD'nin Atina Büyükelçiliği binasına izinsiz girerek reddedilen iltica talebi nedeniyle protestoda bulunmak istediği bildirildi.

AA muhabirinin polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 37 yaşındaki erkek FETÖ'cü, pazar günü ABD Büyükelçiliğini çevreleyen demir parmaklıkları aşarak bahçeye girmesinin ardından polis tarafından yakalandı.

İkinci kez benzer girişimde bulunan kişi, tutuklanarak suçüstü mahkemesine sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Zougla sitesi haberinde, FETÖ bağlantılı kişinin, ifadesinde ABD'ye iltica talebinde bulunduğunu söylediği aktarıldı. Haberde, evsiz olduğu belirtilen kişinin, iltica talebinin reddedilmesinin ardından bu durumu protesto etmek için elçiliğe izinsiz girmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD Büyükelçiliği ise olayı doğrularken, hassas bilgi olduğu gerekçesiyle iltica talebine ilişkin bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:07
  1. ABD'nin Atina Büyükelçiliği
  2. FETÖ
  3. YUNANİSTAN

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