Yunanistan'da FETÖ bağlantılı kişi ABD Büyükelçiliğine izinsiz girdi

ATİNA (AA) - Yunanistan'a firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı bir Türk vatandaşı, iltica talebinde bulunmak için ABD'nin Atina Büyükelçiliğine demir parmaklıkları aşarak girdi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 35 yaşındaki bir Türk vatandaşı, dün gece saatlerinde kent merkezinde Vasilisis Sofias Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin çevresindeki demir parmaklıkları aşarak bahçeye girdi.

Bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen kişi, verdiği ifadede, daha önce reddedilen iltica talebini yenilemek için büyükelçiliğe girdiğini söyledi.

FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen kişi, yaklaşık 2 ay önce de iltica talebinin reddedilmesini protesto etmek amacıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliğine izinsiz girmiş, gözaltına alınarak suçüstü mahkemesine sevk edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.