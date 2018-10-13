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Yunanistan’da facia: 11 kişi yanarak hayatını kaybetti

Yunanistan'da göçmenleri taşıdığı tahmin edilen bir otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:39
Yunanistan’da facia: 11 kişi yanarak hayatını kaybetti

Yunan polisi, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kavala yakınlarında göçmen olduğu tahmin edilen insanları taşıyan bir otomobilin otobanda bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sebebiyle yanmaya başladığını ve içindeki 11 kişinin yandığını açıkladı. 

Polis ekipleri, kamyon şoförünün kaçtığını ve otomobilde bulunan 11 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini ifade etti. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:39
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