Yunanistan’da “Evsizlerin Kitabevi” umut oluyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Leonidas Koursoumis’in açtığı “Evsizlerin Kitabevi” isimli ikinci el kitap dükkanı evsizlere de umut oluyor.

Kendisi de bir dönem evsiz olarak sokaklarda yaşamak zorunda kalan Leonidas Koursoumis isimli kişi, Yunanistan’da bir ilke imza atarak başkent Atina’da “Evsizlerin Kitabevi” adıyla hizmet veren bir ikinci el kitap dükkanı açtı. Koursoumis’in kitap dükkanı, ülkenin her köşesinden kitaplar toplamak ve yeni iş imkanları ortaya çıkarmakla kalmıyor. Yunanistan’da bir ilk olan bu dükkan, bir taraftan da işlerini kaybettikten sonra kendini sokakta bulan yüzlerce Yunana umut verip saygınlıklarını geri kazanabilecekleri bir yardımlaşma merkezi olarak hizmet veriyor.

Projenin arkasındaki isim olan Koursoumis, 70 yaşındayken yıllarca çalıştığı yayınevinden kovulmasının ardından kirasını ödeyemediği için bir yıldan uzun bir süre sokaklarda yaşadı.

Evsizlerin Kitabevi’nin temelleri nasıl atıldı?

Bu fikrin ortaya çıkış ve hayata geçirilme hikayesini anlatan Koursoumis“Bir noktadan sonra karar verdim ve kendime artık bu şekilde devam edemeyeceğimi söyledim. Sokakta yaşadığım süreçte birçok kişi ile tanıştım ama hayatımı değiştiren bu kararı vermemde bana yardımcı olan evsiz iki arkadaşım oldu. Birlikte, çöpe ve geri dönüşüm kutularına atılan kitapları toplayıp Atina’nın bit pazarlarındaki kitapçılara günlük yiyeceğimizi kazanabildiğimiz bir fiyattan satmaya başladık. Kitapçıların, satamadıkları kitapları ellerinde tutarken, kullanışlı ürünlerle giysinin yanı sıra çeşitli insanlardan, okullardan ve firmalardan daha fazla kitap bağışlamalarını istemeleri konusunda anlaştık” dedi.

Hayatında yeni bir sayfa açıldığını söyleyen Koursoumis’in Ocak ayında sosyal medyada paylaştığı bir ilan, sonradan yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ülke basınında yer alan haberler sayesinde, hikayesi ülke çapında duyuldu. Koursoumis’in hikayesinden etkilenen hayırsever bir vatandaşın bağışladığı Atina‘nın merkezindeki depoda Mart ayında ilk kitap pazarı kuruldu.

Kitapçının sahibi, ellerinde kaç kitap bulunduğu sorusuna, "Bugün burada toplamda kaç kitap olduğunu size söyleyemem. Onları kaydetmiyoruz. Ancak tecrübelerime dayanan tahminlerime göre, burada yaklaşık 25 binden belki biraz daha fazla kitap var” diyerek cevap verdi. Koursoumis, “Haftanın üç günü evsizlere öğle yemeği servisi yapmamız, evsizlere aktivitede bulunarak bir şekilde hayatlarını geri kazanmaları için yardımcı olacak atölye çalışmaları düzenlememiz önerildi” sözlerinin ardından şimdiki hayalinin evsizler için daha geniş bir işbirliği ağı kurmak olduğunu belirtti.

Berlin’de Yunanca öğretmenliği yapan Irene Ioannidou, “Bu yerden Facebook üzerinden haberdar oldum. Her durumda saygın kalmaya hevesli olan bir adamın fikri daha ilk andan itibaren beni çok etkiledi. Bu, bugün buraya gelmememize neden olan bir yaşam dersi ve olabildiğince çok kitap almaya çalıştık. Ben ve çocuğum için sembolik bir hareket” diyerek projeye destek verdi.

Atina’daki evsizlerin sayısı, 2009’un sonlarında başlayan ekonomik krizle çarpıcı bir şekilde artmıştı.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Panteion Üniversitesi işbirliğiyle 2018’de yapılan bir araştırma, Yunanistan’ın 7 şehrinde 691’i sokakta yaşayan bin 645 evsiz olduğunu ortaya koydu.