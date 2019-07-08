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Yunanistan'da erken seçimin sonuçları

Yunanistan'da, merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi- İktidardan düşen Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA 86 milletvekili ile ana muhalefet kanadında yer alacak- Aşırı sağ Altın Şafak partisi yüzde 3'lük seçim barajını aşamayarak Meclis dışında kaldı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
Yunanistan'da erken seçimin sonuçları

ATİNA (AA) - Yunanistan'da hükümet değişikliğine yol açan erken genel seçimin sonuçları netleşti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, oyların yüzde 99,86'sı sayıldı. Yaklaşık 90 yıl sonra ilk kez yaz aylarında gerçekleşen seçimde katılım oranı ise yüzde 57,9'da kaldı.

Seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND), oyların yüzde 39,8'ini aldı. Seçim sistemine göre, birinci partiye verilen fazladan 50 milletvekilinden de yararlanan ND, Meclis'teki 300 sandalyenin 158'ini kazanarak tek başına iktidara geldi.

Önceki seçimde, yüzde 28 oy ile 75 milletvekili ile temsil edilen ND, tarihinin en önemli zaferlerinden birine imza attı.

Seçime iktidarda giren Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise oyların yüzde 31,5'ini aldı. Bir önceki seçime göre 4 puanlık bir düşüş yaşasa da ana muhalefete düşen SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86 oldu.

PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise yüzde 8,1'lik oyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. KINAL de oy oranını artıran bir diğer parti oldu.

KINAL'ı oyların yüzde 5,3'ünü alan ve 15 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi (KKE) takip etti. KKE'nin milletvekili sayısında önceki döneme göre bir değişiklik yaşanmadı.

- Altın Şafak Meclis dışı

Seçimlerde en büyük darbeyi ise oyları büyük oranda düşen aşırı sağ Altın Şafak aldı. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı ülkede oylarının yarıdan fazlasını kaybeden ve yüzde 2,93'te kalan aşırı sağ parti parlamentoda yer alamadı. İlk kez 2012'de Meclis'e giren partinin eski milletvekilleri ve lideri dahil çeşitli yöneticileri suç örgütü kurmaktan yargılanıyor.

Bir diğer aşırı sağ parti Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) ise 3,7'lik oyla dikkati çekti. Liderliğini eski gazeteci, daha sonra ise tele pazarlama yoluyla "Hazreti İsa tarafından yazılmış mektup" satmasıyla tanınan Kiriakos Velopoulos'un yaptığı aşırı sağ parti 10 sandalye sahibi oldu.

Velopoulos, Ortodoksluk ve Yunan milliyetçiliğinin ağırlıkta olduğu söyleminin yanı sıra insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları ve tecavüzcüler için idam vadetmesi ile tanındı.

SYRIZA'nın 2015'te iktidara geldiği ilk dönemde Maliye Bakanlığı görevi yürüten ve daha sonra yaşanan anlaşmazlık sonucu partiden ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 ise oyların yüzde 3,44'ünü aldı. Yeniden meclise girecek olan Varoufakis'in partisi 9 milletvekili çıkardı.

Öte yandan, SYRIZA'nın koalisyon ortağı olan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile bilinen eski Savunma Bakanı Panos Kammenos'un liderliğini yaptığı sağ parti ANEL artık parlamentoda yer almayacak. Öte yandan, Potami (Nehir) ve Merkez Birliği de Meclis'te yeni dönemde yer almayacak diğer partiler oldu.

- Batı Trakya'dan Türk azınlığa mensup 3 milletvekili

Yunanistan’da dün yapılan erken genel seçimlerde Batı Trakya Türk azınlığına mensup 3 aday Meclis'e girmeye hak kazandı.

Rodop ilinde KINAL'dan İlhan Ahmet, İskeçe ilinde SYRIZA'dan Hüseyin Zeybek ve KINAL’dan Burhan Baran milletvekili seçilen isimler oldu.



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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:46
  1. seçim
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