0553 313 94 23

Yunanistan'da devlet televizyonu protestocular tarafından işgal edildi

Hükümetin öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, ERT binasına girerek haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu işgal etti- Canlı yayında kanun tasarısıyla ilgili taleplerini açıklayan grup, sloganlar eşliğinde binadan ayrıldı

13 Ocak 2019 Pazar 01:02
Yunanistan'da devlet televizyonu protestocular tarafından işgal edildi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.

Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı.

Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.

Yunanistan’da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina’da protesto eylemi düzenlemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 01:02
  1. işgal
  2. Yunanistan Devlet televizyonu ERT
  3. Yunaünistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de cinayet
    1. Kocaeli'de cinayet
    2. Küçükçekmece'de park halindeki..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 7..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Anlaşmanın ardıdan Selçuk..
    6. Yunanistan'da devlet televizyonu..
    7. Ryan Babel gidiyor! İşte yeni adresi
    8. Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri..
    9. İsrail askerleri Batı Şeria'da 7..
    10. Arjantin Dışişleri Bakanı Faurie'den..
    11. Hastalıkla mücadele eden Arda..
    12. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın..
    13. MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkaracak
    14. Küçükçekmece'de otobüs yangını
    15. Erdoğan'dan Müge Anlı'ya 'Palu Ailesi'..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019
    17. Sudan'daki gösterilerin bilançosu: 24..
    18. İki demokrat daha 2020 seçimlerinde..
    19. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    20. Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili..
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    ‘Başımızda diktatör var, Türkiye’ye kaçıyoruz’
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    Son dakika! Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!
    Türkiye sert gücünü kullanacak mı? Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak cevap!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi
    Gaziantep'ten Cerablus'a atanmıştı! Acı haber geldi