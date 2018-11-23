THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yunanistan'da devlet ile kilisenin ayrılması tartışmaları

Yunanistan Eğitim, Araştırma ve Dinişleri Bakanı Kostas Gavroğlu, "Hükümetin, Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi" planladığını söyledi.

23 Kasım 2018 Cuma 09:39
Yunanistan'da devlet ile kilisenin ayrılması tartışmaları

Gavroğlu, Yunan Devlet Televizyonu'nda (ERT) katıldığı bir programda, hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında devlet ile din işlerinin düzenlenmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Yunanistan'da devlet ile kilisenin rollerinin ayrılması meselesinin yıllardır süren bir tartışma olduğunu ifade eden Gavroğlu, bunun kolay çözülecek bir konu olmadığını kaydetti. Gavroğlu, bu konuda birçok teklif bulunduğunu ancak hükümetin meselenin düzenlenmesinde diyalog yolunu tercih ettiğini belirterek, "Devlet ve kilisenin farklı rolleri bulunuyor. Bunun tarihi sebepleri ve devamlılığı var. Bunları bir anda ayıramazsınız." dedi.

Devlet ve kilise arasındaki ilişkilerde sürüncemede bulunan bir dizi tarihi belirsizlikler bulunduğunu söyleyen Gavroğlu, bunlardan birinin kilisenin mal varlığı meselesi olduğunu söyledi. Gavroğlu, "Hükümet yeni anayasa kapsamında Yunan Kilisesinin mal varlığını bir fon altında toplayarak devlet ve kilise arasında ortaklaşa değerlendirmeyi hedefliyor. Kilisenin mal varlığının belirlenmesi ve tartışmalı mülkiyetlerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bundan iki taraf da kazançlı çıkacak." diye konuştu.

Yunanistan'da din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Gavroğlu, yeni anayasada din görevlilerinin emeklilik ve iş haklarının korunacağını ve maaşlarının devlet tarafından karşılanmaya devam edeceğini belirterek, "Devlet, din özgürlüğünün güvencesidir, yeni anayasada bu vurgulanacak." ifadelerini kullandı. Gavroğlu, bu konuda Kilise yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, iki ay içerisinde ilgili tasarının mecliste onaylanarak kanun haline getirilmesinin planlandığını kaydetti.

Hükümetin planladığı anayasa değişikliği kapsamında kısa bir süre önce Başbakan Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronimos görüşmesinde taraflar arasında devlet ile din işlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir mutabakat sağlandığı açıklanmıştı.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, kilise ve devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ettiğini ifade ederek, kiliseye ait mülkler ve yükümlülüklerin iki taraf arasında ortaklaşa paylaşılmasını ve din adamlarının bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını belirtmişti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 09:39
  1. Devlet
  2. Kilise
  3. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?
    1. Bim aktüel ürünler kataloğu bu hafta..
    2. Kazadaki sır perdesi aralanıyor!..
    3. GRAFİKLİ - Formula 1'de son durak Abu..
    4. Gram altın güne düşüşle başladı
    5. CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"
    6. Öğretmenin öğrencisinin üzerine içecek..
    7. GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin..
    8. Kolombiya'da sokaklar karıştı.....
    9. Dolar/TL 5,2950 seviyelerinde işlem..
    10. Yeşil sahalarda önemli maçlar haftası
    11. Renault Mais Pazarlama Direktörü Timur..
    12. Cumhurbaşkanı Mursi'den uzun süre..
    13. Adana'da terör operasyonu: 16 gözaltı
    14. Beşiktaş Mogaz, Portekiz deplasmanında
    15. Alaattin Çakıcı'nın 9 adamı tutuklandı
    16. Yunanistan'da devlet ile kilisenin..
    17. Bildirimler başladı! Erdoğan 40 adayı..
    18. Döviz kurları
    19. Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 99...
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular