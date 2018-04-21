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Yunanistan'da Çipras'ı dumura uğratan seçim anketi

Yunanistan'da yapılan seçim anketinin sonuçları oldukça çarpıcı... Kabinesiyle her fırsatta Türkiye ile yarışa girişen Çipras, halk tarafından istenmiyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:03
Yunanistan'da Çipras'ı dumura uğratan seçim anketi

Yunanistan'da 2019 yılında yapılacak olan genel seçimler öncesinde siyasi partiler analiz yapamaya ve çalışmalarını yürütmeye başladı. Ancak sonuçlar Yunanistan için pek iç açıcı değil. Özellikle iktidar koltuğunda oturan ve geldiğinde büyük ümitler bağlanan SYRİZA hükümetini için tehlike çanları çalıyor.

OY ORANINDA BÜYÜK ERİME

2015 seçimlerinde yüzde 36'nın üzerinde oy alarak iktidara gelen Çipras'ın SYRİZA'sı, bugün seçim olsa oyunuz ne olurdu sorusu karşısında adeta eridi.  Metro Analysis tarafıdnan gerçekleştirilen anketlerde yüzde 23 oy alarak hükümetten düştüğü, ikinci parti konumuna gerilediği görüldü.

Bu oy oranı neredeyse yarı ıarıya bir eriyişin habercisi olurken, SYRİZA ve Çipras için de felaketin habercisi oldu.

YUNANİSTAN MEMNUN DEĞİL

Anket, Başbakan Çipras’ın sürekli olarak popülerliğini yitirdiğini ve Yunan halkının ekonomiden başka Türk-Yunan ilişkilerinde de izlediği politikayı tasvip etmediğini gösterdi. Kammenos’un Türkiye politikasını beğenenler ise yok denecek kadar az.

Türkiye ile yürütülen ilişkilerin gerilmesinde önemli bir payı olan Çipras'ın koltuğu da bu nedenle sarsılıyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 13:03
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