Yunanistan'da büyük felaket! Ölü sayısı yükseldi

Yunanistan'da Doğu Attika'da çıkan orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 74 kişinin yaşamını yitirmesine, en az 150 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

Ormanlık bölgede çıkan, ancak çok şiddetli ve devamlı yön değiştiren rüzgâr nedeniyle kısa sürede Pendeli, Mati, Rafina, Vuças gibi sayfiye yerlerini saran yangın, evler ve arabalar yakmaya başlayınca itfaiye ekipleri evlerin boşaltılmalarını istedi.

Kurtulmak için deniz kenarına inen yüzlerce insanın yardımına koşan askeri ve sivil gemiler, Yunan Sahil Güvenlik botları ve özel sandallar, onları gece boyunca Rafina Limanına çıkarmak için seferler yaptı.

Limanda bekleyen Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezi (EKAV) araçları, limana çıkan yaralılara ilk yardımı verdikten sonra ciddi olanları yakın hastanelere nakletti, geri kalanlar ellerinde fotoğraflarla kayıp yakınları için bilgi toplamaya çalıştılar.

Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekânlar da seferber edildi.

TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Türkiye, Yunanistan’daki yangın için Yunan Dışişleri Bakanlığı’na yardım teklifi yaptı. Teklifin Yunanistan makamları tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan’daki yangın felaketi için Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na resmi yardım teklifi iletti. Yardım teklifi Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği tarafından takip ediliyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde sevk edilmek üzere, Orman Yangın Harekat Merkezi yangınla mücadele için 2 uçak ve 3 helikopter hazır bekletiliyor. Ayrıca, 20 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ve 20 kişilik Sağlık Bakanlığı UMKE ekibinin de İzmir’de hazır bekletildiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na, söz konusu personelin sevk edilmesi amacıyla uçak tahsis edilmesi için hazırlıklı olunması bilgisi verildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket için hazır" ifadelerini kullandı.

AB'DEN YARDIM TALEBİ

Yunanistan'ın uluslararası yardım çağrısı sonrası İspanya ve Kıbrıs'ın yardım önerisinde bulunduğu öğrenildi. Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekânlar da seferber edildi.

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya´nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Balkanlar'da barışın sağlanması konusundaki katkıları dolayısıyla Barış Ödülü ile ödüllendirilmek üzere Bosna Hersek'te bulunan Başbakan Çipras ziyaretini yarıda bırakıp acilen Atina'ya döndü.

Çipras, acil durum toplantısında ilgili bakanlar, bürokratlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından bilgilendirildikten sonra yaptığı kısa açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve "Attika'nın hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

SAYI 74'E YÜKSELDİ

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde büyük zarar veren orman yangınlarında ölenler 74 kişiye ulaştı. Bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı 30 kişi daha eklendi. Hayatını kaybedenlerin sayının artacağı düşünülüyor.

Mati bölgesinin Argiri Akti yerleşim yeri alevlere sarılınca 30 kişinin arabalarıyla denize inmeye çalıştıkları, ancak başaramadıkları ve arabalarını terk edip koşarak denize doğru yönlenirken hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Çocuklarına sarılmış, el ele bulunan 30 kişinin yanmış bedenleri denizden 15-20 metre mesafede bulundu.

Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus yaptığı açıklamada şimdiye kadar 60'dan fazla ölü, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu 11'i ağır 156 yaralı, binden fazla tamamen tahrip olmuş evin kaydedildiğini söyledi. Belediye Başkanı Burnus, "Mati bölgesinin tamamı, Kokkino Limanaki bölgesinin ise yarısı haritadan kayboldu" dedi.

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya'nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: 3 HANELİ RAKAMLARA ULAŞABİLİRİZ

Felaketin yaşandığı Atikka bölgesine bağlı Rafina-Pikermi'nin belediye başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Bir radyo kanalına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Vangelis Bournos, "Ölü sayısı açıklanandan daha fazla, bunu doğrulayabilirim. Yıkım çok büyük çapta. 1000 ev yandı. Gerçekten korkuyorum. Kaç kişinin öldüğünü düşünmek istemiyorum. Umarım 3 haneli rakamlara ulaşmayız. Ölüm oranının artması için çok neden var" ifadelerini kullandı.

OHAL VE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

50 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan yangın için OHAL ve milli yas ilan edilirken, Başbakan Çipras 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla, yaşanan yangın felaketi sebebiyle mecliste bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

MESKUN MAHALE SIÇRADI

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezinden (EKAV) yapılan açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığı belirtildi.

Yangınlarda 24 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 150 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

47 FARKLI BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Yunanistan İtfaiye Örgütü Sözcüsü Stavrula Malliri, dün 06.00'dan, bugün 06.00'ya kadar ülke genelinde 47 değişik bölgede yangın çıktığını açıkladı.

Bu yangınlardan, başkent Atina'yı iki taraftan saran Attika yangınları şimdiye kadar 50 kişinin hayatına mal oldu. Kineta, Kallitehniupoli, Kiato, Larimna, Hlomo bölgelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı. Kalamos, Susaki, İsthmia ve Sufli bölgelerinde çıkan yangınlar ise, kontrol altına alındıysa da tamamen söndürülemedi.

Kayıp sayısının 10 civarında olduğunu açıklayan Rafina Belediye Başkanı Vangelis Burnus, ölü sayısının 75'i aşacağını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca binden fazla evin yandığını, binlerce arabanın kül olduğunu da ekledi.

YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.