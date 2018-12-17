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Yunanistan'da özel televizyon kanalı SKAI'ye bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da özel televizyon kanalına zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50
Yunanistan'da özel televizyon kanalı SKAI'ye bombalı saldırı

Yunanistan'ın SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırıda yaralanan olmadı

Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:50
  1. bombalı saldırı
  2. Televizyon
  3. YUNANİSTAN
  4. Anadolu Ajansı

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