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Yunanistan'da özel televizyon kanalına bombalı saldırı düzenlendi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da özel televizyon kanalı SKAI'nin binasına zaman ayarlı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:45
Yunanistan'da özel televizyon kanalına bombalı saldırı düzenlendi!

Yunanistan'ın SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi.

Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı.

Ölen ve yaralanan olmadı

Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 07:45
  1. Yunanistan
  2. SKAI
  3. Patlama
  4. Atina

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  • şenay doğanşenay doğan19 dk önce
    terör eylemi cahil aciz ve zavallı insanların işidir feraset sahipleri terör eylemi yapmaz ferasetini konuşturur allahım sizi selamete çıkarsın inşallah allaha emanet olun

Günün Özeti

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