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Yunanistan'da bir yangın daha! Köyler boşaltıldı

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınının acılarını sarmaya çalışan Yunanistan'da bir yangın trajedisi daha yaşanıyor. Eğriboz Yarımadası’nın Psahna bölgesinde bir orman yangını nedeniyle iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:06
Yunanistan'da bir yangın daha! Köyler boşaltıldı

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası'nın (Eyvia) Psahna bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale edildi.

DUMANLAR ATİNA'YA KADAR ULAŞTI

Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkede ikinci bir yangın trajedisi yaşanmaması için Yunanistan'ın her yerinden itfaiye ekiplerinin Eğriboz'a sevk edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarında 62 itfaiye aracı, 8 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 186 itfaiyecinin yer aldığı, polisin yangın bölgesine giden tüm yolları kapattığı, yangın nedeniyle çıkan dumanların Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.

2 KÖY BOŞALTILDI

Yunanistan Tarım Kalkınma Bakanı Vangelis Apostolu, basına yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek bölgede bulunan iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangının bölgedeki vatandaşlar için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:06
  1. Van
  2. Yunanistan
  3. Eğriboz Yarımadası
  4. Psahna
  5. Atina
  6. orman yangını

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