Yunanistan'da binlerce kişi sokağa çıktı

Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Kemer sıkmaya, kesintilere hayır! Maaşlara zam" sloganları atarken, toplu iş sözleşmeleri ve asgari ücrette artış talebinde bulundu.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kurtarma paketi programının 20 Ağustos'ta resmi olarak sona ermesiyle programdan çıkan son ülke olan Yunanistan'da, yüksek vergiler, kesintiye uğrayan maaşlar ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanmaya devam ediyor.

Yunanistan hükümeti, gelecek yıldan itibaren vergi indirimleri ve asgari ücret artışı vaatlerinde bulunduğu kurtarma paketi sonrası için ekonomik paket açıklamıştı.

Öte yandan, Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, program sonrası ekonomik vaatlere ilişkin denetim ve müzakereleri kapsayan görüşmelerde bulunmak için Atina'ya gelmişti.