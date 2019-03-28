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Yunanistan'da Ayasofya paniği başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği Ayasofya'nın cami olarak anılması fikri Yunanistan'da gündem oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 09:53
Yunanistan'da Ayasofya paniği başladı!

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerini devam ettirebilmek için Ayasofya ile ilgili şartlar öne sürdü.

AB'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından Türkiye'de, "Ayasofya ibadete açılsın" tartışmaları başladı.

"Müze statüsünden çıkarılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son olarak, "Ayasofya müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız." dedi.

Yunan panikledi

Bu sözler Yunan medyasında büyük paniğe yol açtı. Ayasofya tartışmaları bir anda Yunanistan'ın gündemine oturdu

Unesco kararına güveniyorlar

Yunan medyası konuyu UNESCO yetkilileriyle görüşerek böyle bir şeyin mümkün olup olamayacağını sordu. İddiaya göre UNESCO yetkilileri statünün değişmesi için, "Dünya Miras Komitesi'nin onayı alınmalı" dedi.

Ayasofya'nın ne olacağı konusunda UNESCO kararına güvenen Yunanistan, statünün değişmemesi için neler yapılabileceği konusunda günlerdir yazıp çiziyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:53
  1. yunanistan
  2. Ayasofya
  3. cami
  4. Avrupa Birliği (AB)

YORUM YAZ

  • VatanseverVatansever39 dk önce
    Yunan umut taşıyor, hayal dünyalarından çıkamadı. Dolaylı yollardan burayı kendince korumaya çalışıyor. Biz cami olarak daha iyi koruruz. Kilise hayalini unutun. İsambol'un fetih sembolüdür bu cami.
  • MehmetMehmet47 dk önce
    Yunanistandan çok İçimizde yorgolar hazmedemiyor eee kolay değil yediklerini çıkarması,Taksimin adınıda 1453 taksim meydanı yapılsa süper olur,Ver Mehteri sustur itleri
  • Kocasolak Kocasolak 49 dk önce
    Yahu bu kötü Yunan’ı KAALE alıp, YER vermenize üzülüyorum. Sanki Roma’nınBizans’ın TEMSİLCİLİĞİNİ tasdik ediyorsunuz gibi ALGI oluşuyor, bunun farkında mısınız? Bizi taraf yapmak için yaptığınız bu tip haberler, kötü Yunan’ı da KARŞI taraf yapıyor. Kötü Yunan’ın Bizans’a mirasçı olmasına ÇANAK tutuyoruz. YOK saymak diye bir şey DUYDUNUZ MU? Peki, ne işe yarar BİLİYOR’ MUSUNUZ?
  • Cem albaykanCem albaykan1 sa önce
    Avrupa bizi kıskanıyor diye haber yapsanıza bu ara ihtiyaç var.

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