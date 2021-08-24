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Avrupa Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi
Avrupa

Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi

Yunanistan’da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:36:00 -
Yunanistan'da aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi

Yunanistan'da 13 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesine karar verildi. Bu kapsamda aşı yaptırmayan özel ve kamu sektörü çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, eğitimciler, televizyon ve sinemacılar, müzisyenler ve turizm çalışanları görevlerine devam edebilmesi için masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Ayrıca Covid-19 aşısı olmayan ya da hastalığı geçirdiğine dair belge ibraz etmeyenlerin restoran, kulüp ve spor salonlarına girişe izin verilmeyecek.

Bu kişiler sinema, tiyatro, müze ve spor salonlara girebilmek için son 48 saate ait negatif PCR testi sonucu gösterecek. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanları da görevden uzaklaştırılacak. Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) ise sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısının zorunlu kılınmasına karşı Perşembe günü başkent Atina'da protesto düzenlemeyi planlıyor.

Hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindekilerin yüzde 90'ından fazlası aşısız

Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 hastalarının yüzde 90'ından fazlasının aşısız olduğunu ifade eden Yunanistan Sağlık Bakanı Kililias, "Bu önlemler (aşılanmayanlara karşı) cezalandırıcı değildir. 18 ay boyunca salgını dikkatli bir şekilde geçiren, dükkanını, işini kaybeden, kendilerini korumak için evden çalışmak zorunda kalan herkese karşı görevimizdir" dedi. Bakan Kililias, "Geçen yılın sonbaharının aksine başka bir savunma olmaksızın bu sonbaharda her birimiz kendimizi ve başkalarını koruyabiliriz. Aşılar 8 aydır ülkemizde mevcut ve bize daha önce sahip olmadığımız bir seçenek sunuyor” diye konuştu.

Yeni tedbirler 31 Mart 2022'ye kadar yürürlükte kalacak. Yunanistan'da korona virüs salgınında toplam 561 bin 812 vaka tespit edilirken, 13 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

 

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