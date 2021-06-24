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Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
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Korona Virüs Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Korona Virüs

Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını, 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 08:57:00 -
Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini kaydetti.

Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

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