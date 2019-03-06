0553 313 94 23

Yunanistan'da 9 yıl sonra bir ilk! 2,5 milyar avroluk gelir

Ekonomik açıdan dar boğazda olan Yunanistan, yaklaşık 9 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıllık devlet tahvili ihracından 2,5 milyar avroluk gelir sağladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 07:34
Yunanistan'da 9 yıl sonra bir ilk! 2,5 milyar avroluk gelir

Yunanistan, 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdi.

Atina Borsa'sından yapılan açıklamada, dokuz yıl sonra ilk kez gerçekleşen 10 yıl vadeli tahvili ihracı için BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International Bank, HSBC ve JP Morgan bankaları görevlendirildi.

Tahvil ihracından 2,5 milyar avro gelir elde edilirken, faiz oranının ise yüzde 3,9 olduğu belirtildi. İhaleye, yatırımcılardan 11,8 milyar avroluk teklif geldiği ifade edildi.

Ağustos 2018'de kurtarma programından çıkan ve kreditörlerinin borçlarına dayanmadan kendi ayakları üstünde durmaya çalışan ülkede, memorandumun tamamlanmasından sonra ilk kez ocak ayında tahvil ihracı gerçekleştirilmiş ve 2,5 milyar avro toplanmıştı.

7 milyar avroluk gelir hedefleniyor

Yunanistan Maliye Bakanlığı, 2019'da toplam 7 milyar avroluk tahvil ihracından gelir hedefliyor.

Yunanistan ekonomi yönetiminin 10 yıllık tahvil ihracı kararında kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ülkenin kredi notunu iki puan arttırarak B1'e yükseltmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 07:34
  1. Yunanistan
  2. devlet tahvili
  3. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Regaip kandilinde oruç tutulur mu | 2019 kandil günleri ne zaman
    1. Regaip kandilinde oruç tutulur mu |..
    2. Adana'da polis şüpheli kovalamacası
    3. Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde..
    4. Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda..
    5. 06.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Yunanistan'da9 yıl sonra bir ilk!
    7. Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki..
    8. Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman..
    9. Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    10. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
    11. Otomobil devi kararını verdi!..
    12. İlçede panik! Binlercesi etrafa saçıldı
    13. Endonezya'da deprem
    14. THY 8 bin kişi alacak
    15. Dünyaya duyurdular! 300 yeni mezar...
    16. Kardeşini öldürüp düğünü kana..
    17. Korkunç olay! Eşinin gözleri önünde..
    18. Bakan Akar'dan kritik görüşme!
    19. İstanbul'un göbeğinde silahlı..
    20. Doktor çiftten acı haber! O detay..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı