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Yunanistan'da 1 Mayıs'ta hükümet protesto edildi!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde hükümetin kemer sıkma politikaları protesto edildi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:37
Yunanistan'da 1 Mayıs'ta hükümet protesto edildi!

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen farklı meslek gruplarından çalışanlar ve öğrenciler, başkent meydanlarını doldurdu.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda göstericiler, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

Bazı gruplar ise NATO karşıtı sloganlar atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Gösteriler sonrasında, bir grup gösterici ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Molotofkokteyli ve taşlarla polise saldıran göstericilere, Yunan çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan, liman işçilerinin grevi nedeniyle ülkede gemi seferleri durdu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:37
  1. Yunanistan
  2. 1 mayıs

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