0553 313 94 23

Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek İstanköy'e geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmeni, sahil güvenlik ekipleri yakaladı

03 Mayıs 2019 Cuma 23:43
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Akyarlar açıklarında seyir halindeki "Pura Vida" isimli yelkenli teknede bulunan 7 Rus turist, denizde bir kişi görüp, kaçakları taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek, yardım sinyali verdi.

Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi.

Bodrum'a dönmekte olan tekneye ulaşan ekipler, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.

Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.

Yunanistan'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.

Arama faaliyetlerine devam eden sahil güvenlik ekipleri, Akyarlar açıklarında yüzerek İstanköy'e kaçmaya çalışan Irak uyruklu Faek Hade'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenin fotoğrafının gösterildiği Rus turistler, denizde karşılaştıkları kişi olduğunu teyit etti.

İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi.

Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü.

Hade, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:43
  1. Bodrum
  2. kaçak
  3. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da mobilya tekstil atölyesinde yangın
    1. Konya’da mobilya tekstil atölyesinde..
    2. Keleş: “Bu kritik dönemde bir puan bir..
    3. Bakan Çavuşoğlu KKTC Başbakanı..
    4. E-Devlet'ten yeni hizmet!
    5. Göletten cesedi çıkarılan tır..
    6. Emniyetteki FETÖ soruşturmasında 8..
    7. Kahvehanelerin kapanış saatine Ramazan..
    8. Maçın ardından
    9. Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk'..
    10. Kapatılan öğrenci yurdu öğrencilerin..
    11. SOLOTÜRK nefesleri kesti
    12. Bilge Türk ve Dönence Dergileri bilgi..
    13. Yunanistan'a yüzerek kaçmaya..
    14. Avcı: “Lig’in halen tepesindeyiz”
    15. "6 Dilde Münazara Yarışmaları"
    16. Estas Tonne, Zorlu PSM'de konser verdi
    17. Josef Sural'in hayatını kaybettiği..
    18. "Memur-Sen sendikacılığı değerlerine..
    19. Şampiyon Juventus 1 puanı Ronaldo'yla..
    20. GÜNCELLEME - Cinayet şüphelisi,..
    21. Türkiye'nin en büyüğü! Suruç Ovası..
    22. Maçın ardından
    23. İngiltere’deki iklim karşıtı..
    24. Abdullah Avcı eleştirdi: Oyun..
    25. İzmir’de YPG/PKK operasyonunda 3 kişi..
    26. Mısır ve Lübnan anlaştı! Mutabakat..
    27. "Vazgeçmeden devam edeceğiz"
    28. O ülkede yeni doğan bebeklere en çok..
    29. Şiddetli yağış su baskınlarına neden..
    30. Mısır ve Lübnan arasında çeşitli..
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Mehmet Metiner'den yeni parti açıklaması! "Davutoğlu'na Başbakan iken söyledim..."
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu