Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri enselendi

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlan 7 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen B.İ. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyonda gözaltına olan FETÖ şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.