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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski BTK çalışanına FETÖ'den hapis

Eşi eski Ankara emniyet müdür yardımcısı Oğuz Kiremitci ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski BTK çalışanı Ümmügül Kiremitci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

25 Aralık 2018 Salı 17:18
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski BTK çalışanına FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Ümmügül Kiremitci, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanık Kiremitci ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden Ümmügül Kiremitci, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespiti de kabul etmeyen Kiremitci, bakıma muhtaç çocuğunun bulunduğunu belirterek beraat istedi.

Savunmanın ardından esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme, Ümmügül Kiremitci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yıl ekim ayında Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurdukları teknede kendilerini turist olarak tanıtan ve İngilizce konuşan 10 kaçağın FETÖ üyesi olduğunu belirlemişti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen kaçaklar arasında eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitci ile eşi Ümmügül Kiremitci'nin de bulunduğu tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:18
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. ümmügül kiremitci

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