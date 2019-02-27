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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesinde dün hudut askerlerince yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Filiz Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

- Göç uzmanları fark etmişti

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi kadının yanıltıcı beyanı İl Göç İdaresi uzmanlarınca çözülmüştü. Sorgusunda kendisini Iraklı Fatıma Ahmet olarak tanıtan kadının beyanlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı incelemede, şahsın terör örgütü PKK şüphelisi Filiz Z. olduğu belirlenmişti.

Bu arada, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasının olduğu ve Filiz Z'nin KHK ile kapatılan haber ajansında bir süre çalıştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:14
  1. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. askeri yasak bölge
  3. Meriç
  4. terör örgütü PKK
  5. YUNANİSTAN

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