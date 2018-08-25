Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler sınırda yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihabari katkılarıyla 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İsmet Y. (50), Mustafa Y. (21), Derya Y. (45) ve Rümeysa Y. (24) gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Grubun yanındaki çocuklar, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Zanlıların bazıları hakkında yakalama kararı ve ByLock kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.