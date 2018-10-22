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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler jandarma tarafından yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından Edirne'de yakalandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:34
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesinde yaptıkları çalışma ve takip sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlandığı belirlenen K.E'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araç sürücüsü tutuklandı

Yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Ü.H ,H.B ,M.D.A, B.A ve M.F.K yakalandı.

FETÖ şüphelisi 5 kişi gözaltına alınırken araç sürücüsü K.E, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:34
  1. Edirne
  2. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  3. Yunanistan
  4. jandarma ekipleri
  5. FETÖ

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