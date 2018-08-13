Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cü sınırda yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü üyelerine karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, bir örgüt üyesi daha FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:34
Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği devriye timi, Yunanistan sınırında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de kaçma girişimindeki kişiyi tespit etti.
Yakalanan Selami B'nin FETÖ'ye bağlı okullarında İngilizce öğretmenliği yaptığı belirlendi. Zanlının sorgusu sürüyor.
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