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Yunanistan'a kaçmak isteyen 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

02 Temmuz 2019 Salı 16:26
Yunanistan'a kaçmak isteyen 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkii ile liman önlerindeki 2 lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 23'ü çocuk, 9'u kadın, toplam 66 kaçağı yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 16:26
  1. Edirne
  2. Enez ilçesi
  3. Kaçak göçmen operasyonu

YORUM YAZ

  • Almanyadan HansAlmanyadan Hans31 dk önce
    Hiç bir devlet mültecileri istemezken, biz kaçmalarını bile engelliyoruz. Yunanistan botlarını şişledi ve kamplarında dövdü. İtalya mültecileri kurtaran gemilere limana girme yasağı getirdi. Yahu isteyen çıksın. Anlaşma var AB ile. Peki onlar uyuyorlarmı? Böyle giderse AK Partinin işi zor.
  • OSMANLI OSMANLI 1 sa önce
    Biz hala akıllanmayacağız , bırakın gitsinler , insanların özgürlüğüne niye dokunuyorsunuz , bizi istemeyen Avrupalılar uğraşsın .

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