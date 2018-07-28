0553 313 94 23

45 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu terör örgütü FETÖ ile bağı olduğu tespit edilen yaklaşık 45 kişi Yunanistan'a kaçmak üzereyken KKTC polisi tarafından yakalandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:49
45 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

KKTC'nin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:49
  1. FETÖ
  2. Yunanistan
  3. KKTC
  4. Girne Kaza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin rızası olmadan...
    1. Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin..
    2. Bahçeli çağrı yapmıştı! İlk uygulama..
    3. Dünya Altın Konseyi değişikliğe gitti,..
    4. Hafızlık eğitiminde yeni dönem
    5. Erdoğan’dan dünyaya adil düzen çağrısı
    6. Rakamları açıkladı: Türkiye'de 30..
    7. Aydın'da 2 bin yıllık tarihi heykeller..
    8. Moro’da özgürlük sevinci
    9. Köpeklerin korkulu rüyası! Kediyi..
    10. Komşudaki yangın boksit madeni için
    11. Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir..
    12. Minik Eylül'ün babasından..
    13. Başkan Erdoğan Zambiya'ya gitti
    14. Devlet Bahçeli talimat verdi..
    15. Fernando Muslera'dan ayrılık açıklaması!
    16. Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu
    17. İstanbul'da sıcak anlar Boğaz trafiğe..
    18. Kıbrıs üzerinden..
    19. Erdoğan talimatı verdi! Türk..
    20. Erdoğan'a "diktatör" demişti... O..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması