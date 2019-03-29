0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçmak isterken adacıkta mahsur kaldılar

Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

29 Mart 2019 Cuma 16:09
Yunanistan'a kaçmak isterken adacıkta mahsur kaldılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri nehirdeki kum adacığı üzerinde mahsur kalan bir grubu tespit etti. Durum AFAD'a bildirildi.

AFAD ve askerler, Yunanistan'a geçmek isterken adacıkta mahsur kalan uyrukları belirtilmeyen 13 düzensiz göçmeni botla yanlarına giderek kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:09
  1. düzensiz göçmenler
  2. mahsur kaldı
  3. Meriç Nehri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı savcılıkta yalanladı
    1. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    2. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    3. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    4. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    8. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    9. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    10. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    11. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    12. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    13. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    14. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    16. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    17. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    18. Marmara’da poyraz fırtınası
    19. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    20. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    21. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    22. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    23. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    24. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    25. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    26. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    27. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    28. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    29. Mermer blokları altında kalan işçi..
    30. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!