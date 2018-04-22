Yunanistan'a kaçma girişimindeyken askeri bölgede enselendi!

"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.

Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.

D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.