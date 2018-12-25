Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak enselendi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İncelemede şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A ile firari albay İlker A'nın eşi Ayşegül A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.