0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak enselendi

FETÖ üyesi oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen binbaşı ve kurmay albay ile firari askerin eşi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

25 Aralık 2018 Salı 13:57
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak enselendi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya  çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İncelemede şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A ile firari  albay İlker A'nın eşi Ayşegül A. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2  çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:57
  1. Edirne
  2. Albay
  3. TSK
  4. Emniyet
  5. FETÖ
  6. Fetullahçı Terör Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret
    1. Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara..
    2. Kırıkkale'deki cinayet
    3. İkizlerin ömrü uzun oluyor
    4. Türkiye'den ayrılan Slimani mendil..
    5. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
    6. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    7. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
    8. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
    9. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bir..
    10. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
    11. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    12. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
    13. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
    14. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
    15. Netanyahu’nun katliam serüveni!
    16. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
    17. İş dünyasından asgari ücret..
    18. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
    19. İranlı din adamına uzun süre sonra..
    20. İran Meclisi'nde bütçe gerilimi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?