Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler kıskıvrak enselendi
FETÖ üyesi oldukları şüphesiyle TSK'dan ihraç edilen binbaşı ve kurmay albay ile firari askerin eşi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.25 Aralık 2018 Salı 13:57
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
İncelemede şüphelilerin, TSK'dan ihraç edilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı yaver aday listesi"nde yer alan kurmay albay Hakan Y, binbaşı Mehmet A ile firari albay İlker A'nın eşi Ayşegül A. olduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken yanlarında bulunan 2 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.
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