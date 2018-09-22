0553 313 94 23

Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cü enselendi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, günübirlik turla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek isteyen Cumhur Çetin, iki bavul taşımasından şüphelenen polislerin dikkati sayesinde enselendi. Gözaltına alınan Çetin, FETÖ/PDY üyesi olmak ve terör örgütüne yardım yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:45
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cü enselendi!

Marmaris Limanı'nda dün akşam saatlerinde polis ekipleri, günübirlik turla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek isteyen Cumhur Çetin'in 2 bavul taşımasından şüphelendi, arama yaptı. Aramada, 2 bavul ve üzerindeki pantolonun gizli ceplerinde toplam 9 bin Euro, 3 bin TL ve FETÖ/PDY örgütünün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'un yüklü olduğu cep telefonu ele geçirildi.

GÜLEN'İN ÇAĞRISIYLA BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞ

Çetin'in yapılan sicil taramasında, Kayseri'de FETÖ/PDY'ye ait kapatılan bir okulda öğretmenlik yaptığı ve darbe girişinin ardından meslekten ihraç edildiği saptandı. Ayrıca Çetin'in 2014 yılı sonrasında Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi. Pasaportuna yurt dışı çıkış yasağı konulmadığı belirlenen Çetin'in emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve terör örgütüne yardım yataklık etmek' suçlarından tutuklandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:45
  1. Kayseri
  2. FETÖ
  3. Yunanistan
  4. Cumhur Çetin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    1. Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    2. Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı..
    3. Sedanur'un cansız bedeni bulundu
    4. İstanbul Pendik’te kocasını av..
    5. TEKNOFEST İstanbul’la zirveye
    6. Diyarbakır'da terör örgütü PKK..
    7. Ekonominin temel çıpası üretim ve..
    8. Japonya hipersonik füze geliştireceği..
    9. Beşiktaş teknik direktörü Güneş..
    10. Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı
    11. Meteorolojiden 5 ile sağanak yağmur..
    12. Wesley Sneijder: Türk yemeklerini..
    13. Fenerbahçe'de Carlos bombası!
    14. İran'da askeri törene terör saldırısı!
    15. İran'da askeri geçiş sırasında terör..
    16. Can çekişen Burdur Gölü eski haline..
    17. Baranets: Türkiye'yi korkutmak için..
    18. TSK bu sabah açıkladı: PKK'ya ağır..
    19. Gürsel Tekin'in 'cuma vakti'..
    20. 59,5 ışık yılı uzaklıkta yeni gezegen..
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür