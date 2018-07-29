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Yunanistan'a kaçak taşıyan bot battı! 3'ü bebek 5 kişi öldü

Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu oldukları değerlendirilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 08:33
Yunanistan'a kaçak taşıyan bot battı! 3'ü bebek 5 kişi öldü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ  mensubu oldukları öne sürülen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora  olması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. 

ÇIPLAK ADA AÇIKLARINDA ALABORA OLDU... Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye  gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen Türk vatandaşı 16 kişiyi taşıyan şişme bot, Ayvalık'ın  Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

9 KAÇAK KURTARILDI... Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kaçaklardan 9'u kurtarıldı. Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet  Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan  yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

3'Ü BEBEK 5 ÖLÜ, 2 DE KAYIP VAR... Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz  belirlenemeyen 3'ü bebek 5 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 2  kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık  Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa  Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"16 KİŞİDEN 2'Sİ ORGANİZATÖR OLABİLİR"... Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grubun  içinde bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişinin yaşamını  yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 2 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini  bildirdi. Görgülüarslan, bu grubun FETÖ üyesi olduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 08:33
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Ayvalık
  4. Yunanistan
  5. Balıkesir

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