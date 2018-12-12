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Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:54
Yunanistan'a gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'inÇeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitme hazırlığında olan 46 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Dalyan mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste içerisinde, Yunanistan'ın Sakız Adası’na geçme hazırlığı yapan 42 Afgan, 2 İran, 1 Mali, 1 Eritre uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen N.G'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:54
  1. İzmir
  2. çeşme

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